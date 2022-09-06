Песков: Поездка Путина на Донбасс состоится, когда придет время
Президент Владимир Путин посетит Донбасс, когда придет время. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с Известиями на полях Восточного экономического форума.
«Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что, когда время придет, такая поездка состоится» , — подчеркнул представитель Кремля.
Песков добавил, что Россия продолжит восстанавливать и развивать Донбасс. Как отметил пресс-секретарь, в регионе ведется и строительство новых объектов, и восстановление систем жизнеобеспечения, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru