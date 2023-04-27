Премьер Молдавии пообещал штрафы за ношение Георгиевской ленты в День Победы
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что граждан, которые в День Победы будут носить Георгиевскую ленту, будут штрафовать, сообщает РИА Новости.
По его словам, в настоящее время в МВД страны готовятся «все необходимые регламенты», после чего гражданам объяснят, каким образом будут наказывать тех, «кто не соблюдает закон».
«Решение Конституционного суда... не меняет ничего по сравнению с 9 мая в прошлом году. Эти символы запрещены», - заключил Речан.
Ранее молдавский Конституционный суд отказался приостановить действие запрета на публичную демонстрацию Георгиевской ленты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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