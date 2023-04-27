Премьер Молдавии пообещал штрафы за ношение Георгиевской ленты в День Победы

По его словам, в настоящее время в МВД страны готовятся «все необходимые регламенты», после чего гражданам объяснят, каким образом будут наказывать тех, «кто не соблюдает закон».

«Решение Конституционного суда... не меняет ничего по сравнению с 9 мая в прошлом году. Эти символы запрещены», - заключил Речан.

Ранее молдавский Конституционный суд отказался приостановить действие запрета на публичную демонстрацию Георгиевской ленты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

