Премьер Молдавии рассказал о возможной отставке правительства

После заседания правительства во вторник Кику сказал, что это могла быть последняя встреча кабмина в текущем составе. Кику отметил, что причиной для этого может стать как вотум недоверия кабмину от парламента, так и требование роспуска самого парламента.

Кику рассказал журналистам, что намерен обсудить с действующим президентом Игорем Додоном, избранной главой страны Майей Санду и спикером парламента Зинаидой Гречаный все возможные сценарии роспуска правительства, после которых можно будет провести досрочные выборы депутатов в парламент страны.

