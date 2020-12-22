Премьер Молдавии рассказал о возможной отставке правительства

Премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что отставка возглавляемого им правительства может произойти в ближайшем времени. Об этом сообщает ТАСС.

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После заседания правительства во вторник Кику сказал, что это могла быть последняя встреча кабмина в текущем составе. Кику отметил, что причиной для этого может стать как вотум недоверия кабмину от парламента, так и требование роспуска самого парламента.

Кику рассказал журналистам, что намерен обсудить с действующим президентом Игорем Додоном, избранной главой страны Майей Санду и спикером парламента Зинаидой Гречаный все возможные сценарии роспуска правительства, после которых можно будет провести досрочные выборы депутатов в парламент страны.

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Шалапуда
ТЕГИ:ПравительствоМолдавия
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