Премьер Молдавии рассказал о возможной отставке правительства
Премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что отставка возглавляемого им правительства может произойти в ближайшем времени. Об этом сообщает ТАСС.
После заседания правительства во вторник Кику сказал, что это могла быть последняя встреча кабмина в текущем составе. Кику отметил, что причиной для этого может стать как вотум недоверия кабмину от парламента, так и требование роспуска самого парламента.
Кику рассказал журналистам, что намерен обсудить с действующим президентом Игорем Додоном, избранной главой страны Майей Санду и спикером парламента Зинаидой Гречаный все возможные сценарии роспуска правительства, после которых можно будет провести досрочные выборы депутатов в парламент страны.
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