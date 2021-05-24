Премьер-министры России и Белоруссии провели телефонный разговор
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Романом Головченко, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Премьеры двух стран условились провести переговоры в ходе заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое состоится в Минске 27-28 мая.
Кроме того, главы правительств России и Белоруссии обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и интеграции в рамках Союзного государства.
Как сообщила пресс-секретарь Головченко Александра Исаева на странице в Facebook, в ходе беседы белорусский премьер «в рамках обеспечения скоординированных действий Беларуси и России в области внешней политики» проинформировал Мишустина об инциденте с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и последовавших за ней «недружественных и провокационных действиях европейских государств».
Кроме того, Исаева сообщила, что главы правительств обсудили график ближайших контактов и ход работы над союзными программами.
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