Премьер-министры России и Белоруссии обсудили интеграцию
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел с белорусским коллегой Романом Головченко телефонные переговоры, посвященные интеграции в Союзном государстве. Об этом сообщается на сайте правительства России.
Кроме того, во время беседы политики скоординировали подходы в борьбы с COVID-19. Главы правительств двух стран обсудили приоритеты в рамках "укрепления интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии".
Отмечается, что премьеры уделили внимание взаимодействию в энергетической и транспортной сферах. Кроме того, на повестке было налоговое администрирование. В пятницу 28 мая в Сочи состоялась встреча российского президента Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
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