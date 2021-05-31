Премьер-министры России и Белоруссии обсудили интеграцию

Кроме того, во время беседы политики скоординировали подходы в борьбы с COVID-19. Главы правительств двух стран обсудили приоритеты в рамках "укрепления интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии".

Отмечается, что премьеры уделили внимание взаимодействию в энергетической и транспортной сферах. Кроме того, на повестке было налоговое администрирование. В пятницу 28 мая в Сочи состоялась встреча российского президента Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

