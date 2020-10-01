Премьер-министра Словении обвинили в коррупции

Отмечается, что Янши обвиняют в злоупотреблении служебным положением при сделках с землей.

Помимо Янши в том же преступлении обвиняются два главы предприятий, участвовавших в сделках. Уточняется, что обвинительному акту предшествовали шесть лет расследования.

Дело будет рассматриваться судом. В случае утвердительного решения судьи премьеру грозит тюрьма.

