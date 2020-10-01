Премьер-министра Словении обвинили в коррупции
Спецпрокуратура Словении обвинила премьер-министра страны Янеза Янши в коррупционных действиях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную прессу.
Отмечается, что Янши обвиняют в злоупотреблении служебным положением при сделках с землей.
Помимо Янши в том же преступлении обвиняются два главы предприятий, участвовавших в сделках. Уточняется, что обвинительному акту предшествовали шесть лет расследования.
Дело будет рассматриваться судом. В случае утвердительного решения судьи премьеру грозит тюрьма.
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