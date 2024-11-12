Премьер-министр Японии уснул во время собственного переизбрания

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заснул во время заседания нижней палаты парламента страны, на котором решался вопрос о его переизбрании на пост. Об этом сообщает издание Nikkei.

Заседание прошло в понедельник, 11 ноября. Сообщается, что при первом голосовании Исиба скрестил руки на груди и закрыл глаза. Главный секретарь японского кабмина Есимаса Хаяси пояснил, что премьер мог уснуть, так как перед заседанием принял лекарство от простуды.

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Он уточнил, что 9 ноября Исиба почувствовал себя плохо из-за простуды, ему пришлось вызвать скорую помощь.

Кандидат от Либерально-демократической партии в лице Исибы на голосовании 11 ноября получил 221 голос. Его ближайший соперник — председатель Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода — 160 голосов.

Правительство Японии под руководством Фумио Кисиды 1 октября ушло в отставку. После новым главой кабмина стал экс-министр обороны Исиба.

Затем был распущен парламент и состоялись новые выборы депутатов. В связи с этим в минувший понедельник в нижней палате прошло заседание по выбору премьер-министра.

Видео с уснувшим Сигэру Исибой разместил телеграм-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: AP / ТАСС
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