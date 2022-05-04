Министерство экономики Словакии: отказ от российской нефти разрушит европейскую экономику

Государственный секретарь Министерства экономики Словакии Карол Галек заявил, что эмбарго на нефть из России приведет к разрушению экономики Европы. Об этом он сообщил в комментарии газете Politico, передает ТАСС.

Болгария и Чехия могут запросить исключение из эмбарго на импорт нефти из РФ

По мнению Галека, Словакия поддерживает санкционную политику против РФ, но считает выдвинутый Еврокомиссией срок для адаптации к отказу от российской нефти недостаточным.

Госсекретарь Минэкономики республики также ожидает, что этот процесс займет не меньше трех лет.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках шестого пакета санкций против России будет предложено поэтапно запретить весь импорт российской нефти в Евросоюз.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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