Министерство экономики Словакии: отказ от российской нефти разрушит европейскую экономику
Государственный секретарь Министерства экономики Словакии Карол Галек заявил, что эмбарго на нефть из России приведет к разрушению экономики Европы. Об этом он сообщил в комментарии газете Politico, передает ТАСС.
По мнению Галека, Словакия поддерживает санкционную политику против РФ, но считает выдвинутый Еврокомиссией срок для адаптации к отказу от российской нефти недостаточным.
Госсекретарь Минэкономики республики также ожидает, что этот процесс займет не меньше трех лет.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках шестого пакета санкций против России будет предложено поэтапно запретить весь импорт российской нефти в Евросоюз.
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