Министерство экономики Словакии: отказ от российской нефти разрушит европейскую экономику

По мнению Галека, Словакия поддерживает санкционную политику против РФ, но считает выдвинутый Еврокомиссией срок для адаптации к отказу от российской нефти недостаточным.

Госсекретарь Минэкономики республики также ожидает, что этот процесс займет не меньше трех лет.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках шестого пакета санкций против России будет предложено поэтапно запретить весь импорт российской нефти в Евросоюз.