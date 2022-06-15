Премьер-министр Польши: поражение Украины - провал для ЕС и НАТО

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поражение Украины будет означать полный провал как для Евросоюза, так и для НАТО. Об этом он сообщил во вторник на пресс-конференции в Гааге, передает ТАСС.

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Моравецкий задал публике вопрос о доверии к Европейскому союзу и Североатлантическому альянсу, если Украина проиграет.

Польский премьер также призвал страны ЕС и НАТО поставлять больше оружия на Украину.

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ФОТО: skole-today.com
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