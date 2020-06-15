Премьер-министр Киргизии Абылгазиев ушел в отставку

Глава правительства Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев решил уйти в отставку, заявив, что ситуация неопределенности препятствует полноценной работе кабинета министров. Сам Абылгазиев в числе причин назвал и распространение коронавирусной инфекции.



«Исходя из этих соображений я принял решение сложить с себя полномочия премьер-министра Киргизии», - заявил Абылгазиев.



В то же время отставка премьер-министра произошла на фоне скандала с продажей радиочастот - 200 мегагерц радиочастот были проданы одному из мобильных операторов .



Было возбуждено уголовное дело о нанесении государству многомиллионного ущерба. Были задержаны экс-директор госагентства связи Наталья Черногубова и несколько сотрудников спецслужб.



При этом в ходе заседания парламента Киргизии в адрес Абылгазиева было выдвинуто обвинение в том, что он причастен к продаже радиочастот. В результате в конце мая премьер взял отпуск, дабы не мешать следствию по этому делу.

