Премьер-министр Канады Трюдо заявил об отставке

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что уйдет в отставку. Он покинет пост после того, как изберут нового руководителя либеральной партии, сообщает CNN.

В последние месяцы популярность премьер-министра резко упала из-за экономических проблем. В опросах Трюдо отстает от своего оппонента-консерватора Пьера Пуальевра на 20%, а его правительство пережило серию вотумов недоверия. В декабре Трюдо тщетно пытался переломить ситуацию, сменив восемь министров.

СМИ: Трамп предложил Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США

В прошлом Трюдо также конфликтовал с Трампом из-за таможенных тарифов. Последний в шутку называл Джастина Трюдо «губернатором Канады» и говорил, что соседняя страна должна стать 51-м штатов США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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