Премьер-министр Канады Трюдо заявил об отставке

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что уйдет в отставку. Он покинет пост после того, как изберут нового руководителя либеральной партии, сообщает CNN.



В последние месяцы популярность премьер-министра резко упала из-за экономических проблем. В опросах Трюдо отстает от своего оппонента-консерватора Пьера Пуальевра на 20%, а его правительство пережило серию вотумов недоверия. В декабре Трюдо тщетно пытался переломить ситуацию, сменив восемь министров.