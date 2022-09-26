Песков оценил победу правоцентристов на выборах в Италии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что итоги парламентских выборов в Италии - исключительно внутреннее дело этой страны, пишут «Известия».
Комментируя победу правоцентристской коалиции он отметил, что Россия приветствует любые политические силы, которые способны к конструктивным отношениям с Москвой.
«Мы готовы приветствовать любые политические силы, которые способны выйти за рамки устоявшегося мейнстрима, наполненного ненавистью к нашей стране, и проявить больший конструктивизм и объективизм в отношении с нашей страной», — заключил представитель Кремля.
Ранее заместитель председателя Европарламента Катарина Барли заявила, что победа правоцентристской коалиции на выборах в Италии вызывает беспокойство, сообщает RT.
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