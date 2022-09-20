Премьер-министр Испании заявил о победе Евросоюза над Россией

Также политик отметил, что спецоперация на Украине сделала Европу сильнее. По словам Санчеса, Путин «использует энергию как орудие войны» из-за угроз ценностей ЕС. Поднятием цен на энергоносители в Европе Москва сближает европейские государства.

По мнению политика, сейчас европейская энергосистема Европы — это рынок, который не работает. Выход из ситуации Санчес видит в централизации закупок газа.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил за трибунал над россиянами за спецоперацию на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

