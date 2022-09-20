Совет ЕС утвердил выделение Украине 5 млрд евро

Совет ЕС утвердил выделение Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом говорится в заявлении законодательного органа.

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«Совет ЕС сегодня официально утвердил выделение дополнительных €5 млрд макрофинансовой помощи Украине», — приводит сообщение ТАСС.

В Совете напомнили, что на саммите в июне европейские лидеры пообещали дополнительно выделить Киеву €9 млрд макрофинансовой помощи. Украине уже перечислили €1 млрд. Выделение средств планируют обсудить в начале октября.

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ФОТО: РИА Новости
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