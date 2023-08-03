Премьер-министр Индии заявил, что примет участие в саммите БРИКС в ЮАР

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своих соцсетях заявил, что намерен приехать в ЮАР на саммит БРИКС.

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По его словам, он провёл разговор с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой, в ходе которого был рассмотрен «прогресс в двустороннем сотрудничестве в связи с празднованием 30-летия дипломатических отношений».

«С нетерпением жду возможности принять участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге», - заключил Моди.

Ранее в СМИ появилась информация, что индийский премьер-министр не будет участвовать в саммите БРИКС, который должен пройти в ЮАР 22-24 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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