Песков: Россия примет полноценное участие в саммите БРИКС

Россия примет полноценное участие в саммите БРИКС, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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По его словам, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров непосредственно в ЮАР будет активно работать на площадках форума, а президент РФ Владимир Путин примет участие во всех ключевых дискуссиях по видеосвязи.

Саммит в течение трех дней с 22 по 24 августа пройдет в южноафриканском Йоханнесбурге.

Ранее стало известно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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