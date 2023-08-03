Песков: Россия примет полноценное участие в саммите БРИКС
3 августа 202313:12
Россия примет полноценное участие в саммите БРИКС, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров непосредственно в ЮАР будет активно работать на площадках форума, а президент РФ Владимир Путин примет участие во всех ключевых дискуссиях по видеосвязи.
Саммит в течение трех дней с 22 по 24 августа пройдет в южноафриканском Йоханнесбурге.
Ранее стало известно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru