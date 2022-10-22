Премьер-министр и кабмин Италии приведены к присяге

На церемонии приведения к присяге нового кабмина Италии и его главы, лидера партии «Братья Италии» Джорджи Мелони присутствовал президент Серджо Маттарелла. Трансляция события из президентского Квиринальского дворца шла в эфире телеканала RaiNews в субботу.

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Мелони – первый в истории Италии премьер-министр-женщина, ее дочь семилетняя дочь присутствовала на церемонии.

Ранее политик объявила состав своего правительства. Большинство портфелей, как и ожидалось, досталось представителям ее партии «Братья Италии». Несколько мест в правительстве получили также представители партий «Лига» и «Вперед, Италия», которые вместе с «Братьями» на выборах входили в правоцентристскую коалицию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / Fratelli d'Italia
ТЕГИ:ПолитикаПравительствоИталия
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