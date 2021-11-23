Премьер-министр Грузии: Условий для прямых контактов с РФ нет
23 ноября 202122:40
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что условий для прямых контактов с российскими властями пока нет. Об этом сообщает ТАСС.
Гарибашвили отметил, что встреча не должна быть просто ради встречи, необходим результат. Он напомнил, что прямых контактов с РФ по политическим вопросам нет, есть формат женевских переговоров.
По мнению Гарибашвили, чтобы организовать прямой диалог стран нужна хорошая подготовка и осмысление.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru