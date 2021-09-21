Грузия не признала выборы в Госдуму РФ, прошедшие в Крыму
Грузия считает нелегитимными проведенные в Крыму выборы в Государственную думу РФ. Об этом сообщает министерство иностранных дел Грузии.
«Министерство иностранных дел Грузии осуждает аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя и, следовательно, не признает парламентские выборы, проведенные в Крыму и городе Севастополе 17-19 сентября 2021 года», - отмечается в заявлении ведомства.
Ранее аналогичное решение приняла Турция.
В свою очередь, сенатор от Крыма Сергей Цеков объяснил НСН, что не видит необходимости ограничивать турпоток в Турцию из-за ее заявлений по выборам в Госдуму.
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