Премьер-министр Эстонии заявила, что не знала о бизнесе мужа в России
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что до недавнего времени ничего не знала о бизнесе её супруга Арво Халлика в России, сообщает РИА Новости.
Государственная телерадиокомпания ERR сообщила, что Халлику частично принадлежит транспортная компания Stark Logistics, которая до сих пор возит грузы в Россию.
По словам Каллас, супруг объяснил ей, что в настоящее время компания оказывает услуги только одной эстонской компании, которая прекращает свою деятельность в России.
«По словам мужа, у них в компании действует внутренний порядок, по которому в России нельзя даже заправляться, чтобы не оставлять там деньги», - добавила эстонский премьер.
Каллас также добавила, что не намерена уходить в отставку на фоне скандала вокруг бизнеса её супруга.
Ранее премьер-министр Эстонии заявила, что страны Прибалтики намерены отключиться от российской энергетической системы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru