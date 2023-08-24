Премьер-министр Эстонии заявила, что не знала о бизнесе мужа в России

Государственная телерадиокомпания ERR сообщила, что Халлику частично принадлежит транспортная компания Stark Logistics, которая до сих пор возит грузы в Россию.

По словам Каллас, супруг объяснил ей, что в настоящее время компания оказывает услуги только одной эстонской компании, которая прекращает свою деятельность в России.

«По словам мужа, у них в компании действует внутренний порядок, по которому в России нельзя даже заправляться, чтобы не оставлять там деньги», - добавила эстонский премьер.

Каллас также добавила, что не намерена уходить в отставку на фоне скандала вокруг бизнеса её супруга.

Ранее премьер-министр Эстонии заявила, что страны Прибалтики намерены отключиться от российской энергетической системы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

