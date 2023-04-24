Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Эстонии Каллас

Он выразил эстонскому политику благодарность за помощь, которую украинской обороне оказывает республика, назвав её «одной из крупнейших в мире».

«Ценю решение Эстонии передать Украине все имеющиеся гаубицы 122 и 125 калибра», - подчеркнул украинский лидер, который также вручил Каллас «Орден князя Ярослава Мудрого» за сотрудничество и поддержку территориальной целостности страны.

Эстонский премьер-министр, в свою очередь заявила, что обучение украинских военных и предоставление боеприпасов должно быть продолжено, и отметила, что Украина «должна быть в Евросоюзе и в НАТО».

Ранее Эстония передала Украине пакет военной помощи, в который вошли автоматы, пистолеты, беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, генераторы и зарядные устройства, а также военное снаряжение», пишут «Известия».