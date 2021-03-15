Премьер-министр Эстонии заразилась коронавирусом

Каллас подчеркнула коварность инфекции, отметив, что у нее наблюдалась только небольшая температура и никаких других симптомов. Она выразила надежду, что никого не заразила случайно.

Премьер заявила, что она продолжает работу из дома. По ее словам, работа правительства эффективно ведется при помощи интернета.

В Эстонии всего с начала пандемии зарегистрировано 86 тысяч заражений, 728 летальных исходов, передает ТАСС.

