Премьер-министр Эстонии заразилась коронавирусом
Премьер-министр Эстонии 43-летняя Кая Каллас получила положительный результат теста на коронавирус. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Каллас подчеркнула коварность инфекции, отметив, что у нее наблюдалась только небольшая температура и никаких других симптомов. Она выразила надежду, что никого не заразила случайно.
Премьер заявила, что она продолжает работу из дома. По ее словам, работа правительства эффективно ведется при помощи интернета.
В Эстонии всего с начала пандемии зарегистрировано 86 тысяч заражений, 728 летальных исходов, передает ТАСС.
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