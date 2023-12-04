Премьер-министр Чехии признал необходимость сократить помощь Украине

При этом премьер-министр страны отметил, что Прага намерена и впредь поддерживать ВСУ, и обозначил направления взаимодействия чешского военно-промышленного комплекса и западных союзников по помощи Украине.

Ранее Белый дом предупредил, что оказание помощи США Украине может прекратиться в этом году, если Конгресс не выделит больше денег. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

