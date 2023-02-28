Премьер Мали заявил, что Москва не ведет двойную игру

Россия доказала, что является надежным партнером, который не ведет двойную игру. Об этом сообщил премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига, слова которого приводит РИА Новости.

Лавров: Россия надеется на скорые поставки товаров в Мали

Он отметил, что Мали довольна сотрудничеством с Россией в военной сфере. По словам премьер-министра, Россия является подходящим партнером в этой сфере.

Ранее, 7 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Мали получил степень командора национального ордена Мали. Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп тогда заявил, что в лице его российского коллеги государственная награда республики присуждается всему российскому народу и президенту РФ, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссияСотрудничество
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры