Премьер Мали заявил, что Москва не ведет двойную игру
Россия доказала, что является надежным партнером, который не ведет двойную игру. Об этом сообщил премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что Мали довольна сотрудничеством с Россией в военной сфере. По словам премьер-министра, Россия является подходящим партнером в этой сфере.
Ранее, 7 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Мали получил степень командора национального ордена Мали. Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп тогда заявил, что в лице его российского коллеги государственная награда республики присуждается всему российскому народу и президенту РФ, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 580 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+9 250 / сут.
- Американский генерал призвал Украину получить контроль над Крымом раньше Донбасса
- Экс-врач Белого дома назвал здоровье Байдена угрозой для США
- Премьер Мали заявил, что Москва не ведет двойную игру
- Украинский командир заявил о сложной ситуации для ВСУ в Артемовске
- Хакеры RaHDit опубликовали кадровые документы полка «Азов»
- Марочко: Киев стягивает к Артемовску боевиков, подготовленных НАТО
- Марочко: Украинских мобилизованных без спецподготовки свозят в Купянск
- В Госдуме предложили ввести льготы на транспортный налог для семей с детьми-инвалидами
- Более 120 тысяч жителей Евпатории остались без воды из-за аварии
- В Минобороны обвинили США в подготовке провокации с психотропами на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru