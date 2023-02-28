Премьер Мали заявил, что Москва не ведет двойную игру

Он отметил, что Мали довольна сотрудничеством с Россией в военной сфере. По словам премьер-министра, Россия является подходящим партнером в этой сфере.

Ранее, 7 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Мали получил степень командора национального ордена Мали. Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп тогда заявил, что в лице его российского коллеги государственная награда республики присуждается всему российскому народу и президенту РФ, сообщает НСН.

