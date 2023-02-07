Лавров: Россия надеется на скорые поставки товаров в Мали

По его словам, торговый оборот между странами растет достаточно быстро, в прошлом году он увеличился более, чем на 20%. Лавров отметил, что многообещающими сферами приложения общих усилий являются освоение запасов минерального сырья, геологоразведка, энергетика, транспортная и иная инфраструктура, а также сельское хозяйство.

Ранее глава МИД Мали Абдулайе Диоп заявил, что Мали будет развивать торговые отношения с Россией и выступает против любых санкций, в том числе наложенных на другие государства, отмечает НСН.

