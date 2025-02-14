Премьер Литвы: Переговоры Путина и Трампа станут «пинком под зад» для Европы
Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что переговоры между президентами России и США, посвященные украинскому конфликту, должны стать сигналом для Европы.
По его мнению, Европа должна «проснуться» и начать самостоятельно принимать решения, в том числе касающиеся финансирования обороны.
Он отметил, что попытки США решить вопрос с Россией и частично с Китаем без участия Европы оставляют континент в стороне. Палуцкас подчеркнул, что Европа, не принимая твердых решений, в том числе по оборонным вопросам, сама виновата в сложившейся ситуации.
Премьер-министр Литвы охарактеризовал действия президента США Дональда Трампа как «хороший пинок под зад» для Европы, который должен побудить ее к действиям, передает «Радиоточка НСН».
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