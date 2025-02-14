Премьер Литвы: Переговоры Путина и Трампа станут «пинком под зад» для Европы

Он отметил, что попытки США решить вопрос с Россией и частично с Китаем без участия Европы оставляют континент в стороне. Палуцкас подчеркнул, что Европа, не принимая твердых решений, в том числе по оборонным вопросам, сама виновата в сложившейся ситуации.

Премьер-министр Литвы охарактеризовал действия президента США Дональда Трампа как «хороший пинок под зад» для Европы, который должен побудить ее к действиям, передает «Радиоточка НСН».

