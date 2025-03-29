Премьер Канады заявил, что страна не будет сотрудничать с Россией в Арктике

Канада не намерена сотрудничать с Россией в Арктике. Об этом заявил новый премьер-министр страны Марк Карни.

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Как отметил политик в ходе брифинга, Канада назначила посла в Арктическом совете, чтобы оживить отношения с союзниками или единомышленниками в Арктике.

«Россия ни в коей мере не является одной из этих стран», - подчеркнул премьер.

Ранее стало известно, что Канада увеличит военное присутствие в Арктическом регионе. Страна разместит свои центры оперативной поддержки в Икалуите, Инувике и Йеллоунайфе.

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ФОТО: CP / Abaca / ТАСС
ТЕГИ:РоссияАрктикаКанада

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