Премьер Канады заявил, что страна не будет сотрудничать с Россией в Арктике

Как отметил политик в ходе брифинга, Канада назначила посла в Арктическом совете, чтобы оживить отношения с союзниками или единомышленниками в Арктике.

«Россия ни в коей мере не является одной из этих стран», - подчеркнул премьер.

Ранее стало известно, что Канада увеличит военное присутствие в Арктическом регионе. Страна разместит свои центры оперативной поддержки в Икалуите, Инувике и Йеллоунайфе.

