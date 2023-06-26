Премьер Канады назвал мятеж Пригожина внутренним делом России
26 июня 202317:21
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал мятеж ЧВК «Вагнер». Слова политика приводит РИА Новости.
В частности, он назвал произошедшее внутренним делом России, которое Москва решит самостоятельно.
Трюдо добавил, что союзники Канады обсуждали вызовы и последствия для безопасности «глобальной стабильности». Он также назвал «контрпродуктивными» избыточные спекуляции на этой теме.
Турецкий политолог Тогрул Исмаил в эфире Telegram-канала «Радиоточка НСН» дал оценку произошедшему в России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru