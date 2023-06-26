Премьер Канады назвал мятеж Пригожина внутренним делом России

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал мятеж ЧВК «Вагнер». Слова политика приводит РИА Новости.

«Растворяться не собираются»: Генерал Липовой призвал «легализовать» бойцов ЧВК «Вагнер»

В частности, он назвал произошедшее внутренним делом России, которое Москва решит самостоятельно.

Трюдо добавил, что союзники Канады обсуждали вызовы и последствия для безопасности «глобальной стабильности». Он также назвал «контрпродуктивными» избыточные спекуляции на этой теме.

Турецкий политолог Тогрул Исмаил в эфире Telegram-канала «Радиоточка НСН» дал оценку произошедшему в России.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Канада

Горячие новости

Все новости

партнеры