Премьер Израиля заявил об уничтожении верхушки террористов в секторе Газа

По словам Лапида, все поставленные задачи операции «Рассвет» в секторе Газа выполнены.



Ранее,5 августа, армия Израиля начала операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад» (запрещена в России) в секторе Газа. По данным Минздрава анклава, число жертв ударов со стороны Израиля по сектору Газа выросло до 24 человек, еще 203 человека получили ранения.



