Премьер Израиля заявил об уничтожении верхушки террористов в секторе Газа
Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что была уничтожена верхушка террористического движения «Исламский джихад». Об этом сообщает ТАСС.
По словам Лапида, все поставленные задачи операции «Рассвет» в секторе Газа выполнены.
Ранее,5 августа, армия Израиля начала операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад» (запрещена в России) в секторе Газа. По данным Минздрава анклава, число жертв ударов со стороны Израиля по сектору Газа выросло до 24 человек, еще 203 человека получили ранения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+17 862 / сут.
Умерли
383 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+8 721 / сут.
- Премьер Израиля заявил об уничтожении верхушки террористов в секторе Газа
- В Литве выступили за лишение фигуристов гражданства за намерение выступить в Сочи
- Всемирный банк выделит Украине помощь в $4,5 млрд
- Первый случай заражения оспой обезьян обнаружен в Молдавии
- У Ларса фон Триера диагностирована болезнь Паркинсона
- Данные участников программы лояльности Tele2 слили в сеть
- Латвия возобновила импорт российского газа
- Покупатель отказался от украинской кукурузы, вывезенной из страны в рамках «зерновой сделки»
- Число госпитализаций с COVID выросло в Петербурге на треть за неделю
- Россиянин Винник заявил в суде США о своей невиновности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru