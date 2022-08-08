Премьер Израиля заявил об уничтожении верхушки террористов в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что была уничтожена верхушка террористического движения «Исламский джихад». Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Лапида, все поставленные задачи операции «Рассвет» в секторе Газа выполнены.

Ранее,5 августа, армия Израиля начала операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад» (запрещена в России) в секторе Газа. По данным Минздрава анклава, число жертв ударов со стороны Израиля по сектору Газа выросло до 24 человек, еще 203 человека получили ранения.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:Израиль
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