Премьер Израиля заявил, что трижды разговаривал с Трампом за последние дни
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассказал, что за последние несколько дней он трижды разговаривал с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба правительства Израиля.
По словам Нетаньяху, разговор с Трампом потребовался, чтобы укрепить союз между Израилем и США. Прошедшие дискуссии израильский политик назвал «хорошими и очень важными».
«Мы одинаково видим иранскую угрозу во всех ее компонентах и опасность, которую она представляет. Мы также видим большие возможности, которые ждут нас впереди», — добавил политик.
Офис Нетаньяху ранее утверждал, что израильский премьер-министр одним из первых поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в тот же день, 6 ноября, Трампа также поздравили канцлер Германии, президент Франции, генсек ООН и лидеры других стран и международных организаций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru