Премьер Израиля заявил, что трижды разговаривал с Трампом за последние дни

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассказал, что за последние несколько дней он трижды разговаривал с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба правительства Израиля.



По словам Нетаньяху, разговор с Трампом потребовался, чтобы укрепить союз между Израилем и США. Прошедшие дискуссии израильский политик назвал «хорошими и очень важными».