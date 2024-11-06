Упреждающий удар: Нетаньяху «отставил» министра обороны из-за боязни заговора

«Очень важно понимать причины увольнения. Их две: первая — Нетаньяху, по всей видимости, опасался, что может произойти военный переворот и его могут сбросить с поста. Видимо, есть сговор между силовыми структурами и заговор против Нетаньяху, поскольку израильский премьер сейчас вырисовывается как фигура, которая несет полную ответственность за массовое убийство 7 октября 2023 года, нападение ХАМАС и войну, которая идет уже больше года и которая не привела ни к каким результатам. В этом силовики обвиняют бездарное правление Нетаньяху. Поэтому он упредительно уволил Галанта. Вторая причина — Нетаньяху осознает и несет вину за происшествия 2024 года в Израиле (это и война с ХАМАС, и теракты), при этом пытается спихнуть вину на Галанта», — сказал Ципис.

Собеседник НСН добавил, что напрямую на отставку Галанта повлияли и выборы в США.

«Возможно, Галант был человеком действующего президента США Джо Байдена. Поскольку демократы, судя по всему, проиграли, Нетаньяху сбросил Галанта с его поста. Либо бывший министр был человеком его возможного преемника, бывшего президента США Трампа, и тогда его отправили в отставку, чтобы испортить жизнь Трампу. Нетаньяху понимает, что ему близкий Трампу человек в Генштабе не нужен. Я предполагаю, что все-таки Галант был человеком Байдена. Возможно, впереди увольнения других министров, которые были связаны тесно с американскими демократами. Допускаю, что это даже было условием Трампа», — отметил политолог.

В заключение Ципис заявил, что отставка Галанта негативно скажется на израильско-палестинском конфликте.

«Кац — чиновник, бюрократ, абсолютно не военный человек. Галант — это военный человек, который вел войну с 7 октября 2023 года, расположил к себе доверие офицерского корпуса и многих военнослужащих. Его уход отрицательно скажется на всей цепочке командования, на настроениях в Генштабе. Естественно, это перейдет и на уровень солдат, которые тоже будут понимать, что в Генштабе происходит бардак. Кац, скорее всего, не сможет вести эту войну так, как вел ее Галант. Но если у Каца все вдруг начнет получаться, это будет означать, что Нетаньяху ему помогает какими-то методами, которые у него были в запасе, но он их не предоставлял в распоряжение Галанта: рычаги давления, какие-то закулисные действия, переговоры», — подытожил он.

Ранее Ципис заявил, что Нетаньяху останется у власти только в случае победы Трампа на президентских выборах, его политика полностью противоречит позиции демократов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

