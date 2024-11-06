Упреждающий удар: Нетаньяху «отставил» министра обороны из-за боязни заговора
Отставка министра обороны Израиля Йоава Галанта негативно отразится на израильско-палестинском конфликте, поскольку его преемник Исраэль Кац — абсолютно не военный человек, сказал НСН Саймон Ципис.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны страны Йоава Галанта, поскольку боится потерять должность премьер-министра из-за военного переворота, вызванного неудачами в израильско-палестинском конфликте. Об этом НСН заявил израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галанта, его место займет глава МИД Исраэль Кац. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера. Ципис объяснил, почему Нетаньяху пошел на этот шаг.
«Очень важно понимать причины увольнения. Их две: первая — Нетаньяху, по всей видимости, опасался, что может произойти военный переворот и его могут сбросить с поста. Видимо, есть сговор между силовыми структурами и заговор против Нетаньяху, поскольку израильский премьер сейчас вырисовывается как фигура, которая несет полную ответственность за массовое убийство 7 октября 2023 года, нападение ХАМАС и войну, которая идет уже больше года и которая не привела ни к каким результатам. В этом силовики обвиняют бездарное правление Нетаньяху. Поэтому он упредительно уволил Галанта. Вторая причина — Нетаньяху осознает и несет вину за происшествия 2024 года в Израиле (это и война с ХАМАС, и теракты), при этом пытается спихнуть вину на Галанта», — сказал Ципис.
Собеседник НСН добавил, что напрямую на отставку Галанта повлияли и выборы в США.
«Возможно, Галант был человеком действующего президента США Джо Байдена. Поскольку демократы, судя по всему, проиграли, Нетаньяху сбросил Галанта с его поста. Либо бывший министр был человеком его возможного преемника, бывшего президента США Трампа, и тогда его отправили в отставку, чтобы испортить жизнь Трампу. Нетаньяху понимает, что ему близкий Трампу человек в Генштабе не нужен. Я предполагаю, что все-таки Галант был человеком Байдена. Возможно, впереди увольнения других министров, которые были связаны тесно с американскими демократами. Допускаю, что это даже было условием Трампа», — отметил политолог.
В заключение Ципис заявил, что отставка Галанта негативно скажется на израильско-палестинском конфликте.
«Кац — чиновник, бюрократ, абсолютно не военный человек. Галант — это военный человек, который вел войну с 7 октября 2023 года, расположил к себе доверие офицерского корпуса и многих военнослужащих. Его уход отрицательно скажется на всей цепочке командования, на настроениях в Генштабе. Естественно, это перейдет и на уровень солдат, которые тоже будут понимать, что в Генштабе происходит бардак. Кац, скорее всего, не сможет вести эту войну так, как вел ее Галант. Но если у Каца все вдруг начнет получаться, это будет означать, что Нетаньяху ему помогает какими-то методами, которые у него были в запасе, но он их не предоставлял в распоряжение Галанта: рычаги давления, какие-то закулисные действия, переговоры», — подытожил он.
Ранее Ципис заявил, что Нетаньяху останется у власти только в случае победы Трампа на президентских выборах, его политика полностью противоречит позиции демократов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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