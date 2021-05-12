Премьер Израиля пообещал, что ХАМАС заплатит «высокую цену» за обстрелы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в эфире израильского телеканала заявил, что участники радикального движения ХАМАС в Палестине заплатят "очень высокую цену" за ракетный обстрел страны. Об этом сообщает ТАСС.

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Премьер рассказал, что Армия обороны Израиля уничтожила десятки боевиков, включая командиров подразделений. Он добавил, что были нанесены удары по штабам террористов, а также по зданиям и башням. По словам Нетаньяху, ХАМАС и "Исламский джихад" должны "заплатить очень высокую цену за нападение".

Из сектора Газа проводятся сотни ракетных обстрелов израильской территории. Сигналы воздушной тревоги звучат в городах Ашкелон и Сдерот, а также в поселениях на границе с палестинским анклавом. Десятки человек получили ранения, при обстреле Ашкелона две женщины погибли.

По данным палестинских СМИ, жертвами ответных обстрелов стали около 30 человек, их них 10 детей. Около 150 травмированы.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:НетаньяхуСектор ГазаОбстрелПалестинаИзраиль
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