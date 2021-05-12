Премьер Израиля пообещал, что ХАМАС заплатит «высокую цену» за обстрелы

Премьер рассказал, что Армия обороны Израиля уничтожила десятки боевиков, включая командиров подразделений. Он добавил, что были нанесены удары по штабам террористов, а также по зданиям и башням. По словам Нетаньяху, ХАМАС и "Исламский джихад" должны "заплатить очень высокую цену за нападение".

Из сектора Газа проводятся сотни ракетных обстрелов израильской территории. Сигналы воздушной тревоги звучат в городах Ашкелон и Сдерот, а также в поселениях на границе с палестинским анклавом. Десятки человек получили ранения, при обстреле Ашкелона две женщины погибли.

По данным палестинских СМИ, жертвами ответных обстрелов стали около 30 человек, их них 10 детей. Около 150 травмированы.