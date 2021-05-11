Ультиматумы и ракеты. Израильтяне и палестинцы снова схлестнулись в Иерусалиме

Правоохранители Израиля начали уходить из мечети Аль-Акса и ее окрестностей в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщила палестинская радиостанция Dunya Al-Watan. По ее данным, израильские силовики покидают здание через запасные ходы.

В ночь на 11 мая группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (военное крыло ХАМАС) предъявило Израилю ультиматум, согласно которому власти должны вывести своих солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме до 18.00, позднее этот срок был увеличен еще на два часа. Позже из сектора Газа по территории Израиля были выпущены более 200 ракет, большинство из которых приземлилось на открытой местности или были перехвачены системой ПРО «Железный купол». Ракетный обстрел длился более 10 часов подряд, сообщала пресс-службы армии Израиля в Twitter. Удары были направлены против гражданского населения.

В результате ракетного обстрела в израильском городе Ашкелон ранения получили не менее шести мирных жителей, также повреждено одно здание, сообщила израильская армия.

В ответ Израиль провел серию ударов по сектору Газа. По последним данным, жертвами авианалета ЦАХАЛ стали 20 человек, еще 65 пострадали. Представитель палестинского Минздрава Ашраф аль-Кидра сообщил РИА Новости, что среди убитых девять детей и одна женщина.