Ультиматумы и ракеты. Израильтяне и палестинцы снова схлестнулись в Иерусалиме
НСН рассказывает об очередном обострении палестино-израильского конфликта.
Правоохранители Израиля начали уходить из мечети Аль-Акса и ее окрестностей в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщила палестинская радиостанция Dunya Al-Watan. По ее данным, израильские силовики покидают здание через запасные ходы.
В ночь на 11 мая группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (военное крыло ХАМАС) предъявило Израилю ультиматум, согласно которому власти должны вывести своих солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме до 18.00, позднее этот срок был увеличен еще на два часа. Позже из сектора Газа по территории Израиля были выпущены более 200 ракет, большинство из которых приземлилось на открытой местности или были перехвачены системой ПРО «Железный купол». Ракетный обстрел длился более 10 часов подряд, сообщала пресс-службы армии Израиля в Twitter. Удары были направлены против гражданского населения.
В результате ракетного обстрела в израильском городе Ашкелон ранения получили не менее шести мирных жителей, также повреждено одно здание, сообщила израильская армия.
В ответ Израиль провел серию ударов по сектору Газа. По последним данным, жертвами авианалета ЦАХАЛ стали 20 человек, еще 65 пострадали. Представитель палестинского Минздрава Ашраф аль-Кидра сообщил РИА Новости, что среди убитых девять детей и одна женщина.
Поводом для эскалации конфликта между Израилем и Палестиной стало выселение нескольких арабских семей из их домов в квартале Шейх Джаррах на востоке Иерусалима. Полицейские исполняли решение суда, при этом, как передает Al Jazeera, силовики применяли резиновые пули и светошумовые гранаты. После этого в этой части города прошли акции протеста, которые начали перерастать в беспорядки. Как писала палестинская газета Alquds, сотрудники правоохранительных органов Израиля силой выгнали совершавших молитвы прихожан в мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. На территории мечети произошёл пожар. Стычки происходили не только между палестинцами и полицейскими, но и между мирными жителями. В результате столкновений в Восточном Иерусалиме ранения получили более 500 палестинцев.
Столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими начали происходить на востоке города с наступлением Рамадана - в большинстве мусульманских стран в этом году он начался 13 апреля и продлится 30 дней. Позднее положение усугубилось тем, что с вечера 9 мая евреи отмечали День Иерусалима – в этот день евреи празднуют переход под контроль Израиля восточной, исторической части Святого города после Шестидневной войны 1967 года. Праздник широко отмечается шествием с флагами и прочими мероприятиями. Чтобы избежать столкновений, полицейские решили не пускать население на Храмовую гору, однако у входа в Старый город всё равно начались беспорядки. После этого Израиль подвергся ракетным ударам со стороны сектора Газа. В ответ Израиль нанёс удары по военным объектам движения ХАМАС.
МИД России высказал свою обеспокоенность обострением обстановки на востоке Иерусалима, призвав воздержаться от эскалации насилия. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 7 мая провели телефонные переговоры. Разговор состоялся по инициативе израильской стороны. Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, речь шла, в том числе о достижении мира в Сирии. На следующий день лидер Палестины Махмуд Аббас призвал созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией в Восточном Иерусалиме.
Экстренное заседание Совбеза состоялось в ночь на вторник, 11 мая, однако никаких заявлений опубликовано не было. По данным источников, на этом настояли США, которые считают, что любые заявления сейчас будут контрпродуктивными.
Москва пытается взять на себя роль лидера на Ближнем Востоке, где традиционно роль первой скрипки принадлежит США. Об этом ранее сообщало издание The Jerusalem Post. Израильские эксперты считают, что Вашингтон от своего места не откажется, палестинцы не пойдут на переговоры с участием США, а в отношениях между Россией и Израилем есть трения.
Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН подтвердил эту позицию.
«Через 20-30 лет мы посмотрим, как будут развиваться отношения, потому что сегодня в экономическом и военном плане Россия никак не может сравниться с Соединёнными Штатами Америки. Америка тратит на оборону в десятки раз больше, чем Россия. Мы получаем самолёты из Америки десятки лет, все наши офицеры прошли американские академии. Мы не можем менять всю нашу структуру взаимоотношений. На сегодняшний день Россия не может никоим образом заменить Америку», - считает он.
Ранее востоковед Алексей Малашенко и арабист Марианна Беленькая в эфире НСН обратили внимание на продолжение взаимодействия России и Израиля на фоне повышения международной изоляции Москвы.
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