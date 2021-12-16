Премьер Италии считает, что санкции по «Северному потоку - 2» отразятся на стоимости газа

Премьер-министр Италии Марио Драги выразил мнение, что санкции против «Северного потока - 2» окажут влияние на рост цен на газ. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам итальянского премьера, рост стоимости может быть очень заметным. Он добавил, что цены могут определяться геополитическими причинами.

Драги добавил, что правительство будет поддерживать граждан в случае роста цен, однако он также порекомендовал смириться с повышением цен на энергию.



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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Лельчук
ТЕГИ:ГазСеверный Поток-2
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