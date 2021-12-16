Премьер Италии считает, что санкции по «Северному потоку - 2» отразятся на стоимости газа

По словам итальянского премьера, рост стоимости может быть очень заметным. Он добавил, что цены могут определяться геополитическими причинами.

Драги добавил, что правительство будет поддерживать граждан в случае роста цен, однако он также порекомендовал смириться с повышением цен на энергию.





