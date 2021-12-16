Премьер Италии считает, что санкции по «Северному потоку - 2» отразятся на стоимости газа
16 декабря 202100:21
Премьер-министр Италии Марио Драги выразил мнение, что санкции против «Северного потока - 2» окажут влияние на рост цен на газ. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам итальянского премьера, рост стоимости может быть очень заметным. Он добавил, что цены могут определяться геополитическими причинами.
Драги добавил, что правительство будет поддерживать граждан в случае роста цен, однако он также порекомендовал смириться с повышением цен на энергию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru