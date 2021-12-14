Новый канцлер Австрии заявил о поддержке «Северного потока-2»
Австрия продолжит поддерживать газопровод «Северный поток-2», страна ожидает скорого запуска магистрали. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в беседе с газетой Die Welt.
«Я ожидаю, что "Северный поток-2" скоро сможет быть запущен, как и планировалось», — подчеркнул новый канцлер.
Нехаммер отметил, что газопровод — европейский проект, который не должен быть «использован как средство давления на Москву». Кроме того, канцлер призвал не связывать запуск трубопровода с «российским поведением на Украине».
«"Северный поток - 2" отвечает интересам не только России, от него получат выгоду и Германия, Австрия с другими странами ЕС», — подчеркнул Нехаммер.
Представитель Австрийской народной партии Карл Нехаммер вступил в должность канцлера 6 декабря, напоминает «Свободная пресса». Исполнявший обязанности главы правительства во время переходного периода министр иностранных дел Александр Шалленберг вернулся к работе в МИД, пишет RT.
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