Премьер Испании Санчес отправится на Украину с целью поддержать Зеленского

Премьер-министр Испании Педро Санчес намерен в понедельник, 24 февраля, отправится на Украину с тем, чтобы поддержать Владимира Зеленского. Об этом глава испанского правительства сообщил в социальной сети X.

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«В понедельник я буду в Киеве», - написал он.

При этом глава испанского кабмина до этого выступил против отправки миротворческого контингента на Украину, а также отказались от идеи отправить военнослужащих королевства на украинскую территорию.

Ранее глава МАГАТЭ заявил о росте военной активности в районе ЗАЭС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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