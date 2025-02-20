Премьер Испании Санчес отправится на Украину с целью поддержать Зеленского
Премьер-министр Испании Педро Санчес намерен в понедельник, 24 февраля, отправится на Украину с тем, чтобы поддержать Владимира Зеленского. Об этом глава испанского правительства сообщил в социальной сети X.
«В понедельник я буду в Киеве», - написал он.
При этом глава испанского кабмина до этого выступил против отправки миротворческого контингента на Украину, а также отказались от идеи отправить военнослужащих королевства на украинскую территорию.
Ранее глава МАГАТЭ заявил о росте военной активности в районе ЗАЭС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru