Премьер Индии признался в «особой химии» в отношениях с Путиным

Глава правительства Индии Нарендра Моди признался, какие отношения у него сложились с российским лидером Владимиром Путиным. Подробности он раскрыл ТАСС в преддверии Восточного экономического форума, который открылся сегодня во Владивостоке.

«Мы сидим вместе и беседуем, прогуливаемся и беседуем. В наших отношениях существует особая химия, особая лёгкость», — цитирует RT индийского премьер-министра. Кроме того, он высоко оценил сложившиеся доверительные отношения между Нью-Дели и Москвой.

Нарендра Моди рассчитывает обсудить в Владимиром Путиным многие важные вопросы в рамках Владивостокского форума. Помимо работы по программе ВЭФ, премьер Индии проведёт двусторонний саммит с президентом РФ.

Основные мероприятия Восточного экономического форума пройдут на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский.

