Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку перед процедурой формирования нового кабинета министров, сообщает пресс-служба правительства Индии.

В сообщении говорится, что Моди встретился в среду, 5 июня, с президентом и подал в отставку вместе с кабмином. Президент приняла отставку и попросила Моди и кабинет министров продолжать работу до формирования нового правительства.

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Согласно закону, президент Индии должна поручить кандидату от победившей партии создать правительство. Ожидается, что пост премьера вновь займет Нарендра Моди. Он возглавит кабмин в третий раз подряд.

По итогам всеобщих выборов правящий «Национальный демократический альянс» во главе с «Бхаратия джаната парти» Моди сохранил большинство в нижней палате парламента.

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Фото: kremlin.ru
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