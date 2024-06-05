Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку
Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку перед процедурой формирования нового кабинета министров, сообщает пресс-служба правительства Индии.
В сообщении говорится, что Моди встретился в среду, 5 июня, с президентом и подал в отставку вместе с кабмином. Президент приняла отставку и попросила Моди и кабинет министров продолжать работу до формирования нового правительства.
Согласно закону, президент Индии должна поручить кандидату от победившей партии создать правительство. Ожидается, что пост премьера вновь займет Нарендра Моди. Он возглавит кабмин в третий раз подряд.
По итогам всеобщих выборов правящий «Национальный демократический альянс» во главе с «Бхаратия джаната парти» Моди сохранил большинство в нижней палате парламента.
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