Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку

Согласно закону, президент Индии должна поручить кандидату от победившей партии создать правительство. Ожидается, что пост премьера вновь займет Нарендра Моди. Он возглавит кабмин в третий раз подряд.

По итогам всеобщих выборов правящий «Национальный демократический альянс» во главе с «Бхаратия джаната парти» Моди сохранил большинство в нижней палате парламента.

