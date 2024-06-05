В Индии во время испытаний разбился Су-30
5 июня 202403:02
Су-30 МКИ ВВС Индии разбился в штате Махараштра на западе страны, сообщает NDTV.
По данным телеканала, двое пилотов успели катапультироваться, однако были травмированы. Им оказывают помощь медики. На опубликованном видео с места крушения видны горящие обломки самолета.
Истребитель проходил испытательный полет после капитального ремонта.
Ранее сразу два истребителя ВВС разбились в Индии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru