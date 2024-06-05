В Индии во время испытаний разбился Су-30

Су-30 МКИ ВВС Индии разбился в штате Махараштра на западе страны, сообщает NDTV.

В авиакатастрофе в Калининградской области погиб экипаж Су-30

По данным телеканала, двое пилотов успели катапультироваться, однако были травмированы. Им оказывают помощь медики. На опубликованном видео с места крушения видны горящие обломки самолета.

Истребитель проходил испытательный полет после капитального ремонта.

Ранее сразу два истребителя ВВС разбились в Индии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ИндияКрушениеИстребители

Горячие новости

Все новости

партнеры