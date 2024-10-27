Премьер Грузии заявил об отсутствии планов восстанавливать дипотношения с РФ
У Грузии нет дипломатических отношений с Россией и планов по их восстановлению. Об этом в ходе брифинга заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
«У нас нет дипломатических отношений с Российской Федерацией. Мы просто проводим политику президента в национальных интересах», - сказал политик.
Кобахидзе отрицательно ответил на вопрос о наличии у Тбилиси планов восстанавливать отношения с Москвой. По его словам, Россия продолжает «оккупировать» эти республики.
В начале октября Кобахидзе утверждал, что восстановление отношений с РФ является одним из приоритетов для правящей партии «Грузинская мечта», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru