Грузия заполнила первую часть анкеты по вступлению в Евросоюз
Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили завил, что грузинское правительство заполнило первую часть опросника, который необходим для получения страной статуса кандидата в члены Евросоюза, сообщает РИА Новости.
По его словам, она будет передана Еврокомиссии 2 мая.
«Первая часть опросника была подготовлена при очень активном участии всех государственных органов, была проделана большая работа», - отметил он.
Дарчиашвили добавил, что работа над второй частью анкеты продолжается.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передал заполненную анкету на членство страны в Евросоюзе, сообщает RT.
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