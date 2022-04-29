Грузия заполнила первую часть анкеты по вступлению в Евросоюз

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили завил, что грузинское правительство заполнило первую часть опросника, который необходим для получения страной статуса кандидата в члены Евросоюза, сообщает РИА Новости.

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По его словам, она будет передана Еврокомиссии 2 мая.

«Первая часть опросника была подготовлена при очень активном участии всех государственных органов, была проделана большая работа», - отметил он.

Дарчиашвили добавил, что работа над второй частью анкеты продолжается.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передал заполненную анкету на членство страны в Евросоюзе, сообщает RT.

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ФОТО: Акция «Единого национального движения». Фото с сайта sova.news.
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