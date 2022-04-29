Грузия заполнила первую часть анкеты по вступлению в Евросоюз

По его словам, она будет передана Еврокомиссии 2 мая.

«Первая часть опросника была подготовлена при очень активном участии всех государственных органов, была проделана большая работа», - отметил он.

Дарчиашвили добавил, что работа над второй частью анкеты продолжается.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передал заполненную анкету на членство страны в Евросоюзе, сообщает RT.

