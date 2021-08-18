Премьер Грузии пообещал Саакашвили коллекцию галстуков и тюрьму

Премьер напомнил, что Саакашвили отказался от грузинского гражданства, получил украинское, а потом его выгнали и оттуда.

«Вы видели, каким он был позорным. Сначала он прыгал на крышах... Если он хочет приехать, пусть приезжает. У нас есть довольно большая коллекция галстуков, чтобы подготовить для него и комфортно поместить его в тюрьму", - подчеркнул Гарибашвили.

После июльских беспорядков в Грузии тбилисский политолог Гела Васадзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» допускал, что власти могут «сдать» премьера в угоду оппозиции. Сам Гарибашвили обвинял Саакашвили в организации митингов и антигосударственном заговоре.

В 2008 году во время конфликта вокруг Южной Осетии Михаил Саакашвили прославился тем, что жевал галстук в прямом эфире.

