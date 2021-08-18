Премьер Грузии пообещал Саакашвили коллекцию галстуков и тюрьму
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что посадит в тюрьму бывшего президента этой страны Михаила Саакашвили, если тот решит вернуться на родину.
«Темные времена, когда страной правил такой угнетатель, клоун в лице Саакашвили, который сейчас находится в изгнании, никогда не вернутся», - цитирует Гарибашвили РИА Новости.
Премьер напомнил, что Саакашвили отказался от грузинского гражданства, получил украинское, а потом его выгнали и оттуда.
«Вы видели, каким он был позорным. Сначала он прыгал на крышах... Если он хочет приехать, пусть приезжает. У нас есть довольно большая коллекция галстуков, чтобы подготовить для него и комфортно поместить его в тюрьму", - подчеркнул Гарибашвили.
После июльских беспорядков в Грузии тбилисский политолог Гела Васадзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» допускал, что власти могут «сдать» премьера в угоду оппозиции. Сам Гарибашвили обвинял Саакашвили в организации митингов и антигосударственном заговоре.
В 2008 году во время конфликта вокруг Южной Осетии Михаил Саакашвили прославился тем, что жевал галстук в прямом эфире.
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