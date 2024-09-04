Премьер Грузии назвал Зурабишвили нелегитимным президентом

По его словам, Зурабишвили лишилась легитимности после того, как нарушила конституцию.

«Конституционный суд ранее установил, что Зурабишвили является нелегитимным президентом, нарушившим конституцию», - указал Кобахидзе.

Причиной конфликта между Зурабишвили и правящей партией «Грузинская мечта» стали её зарубежные визиты, не согласованные с правительством. Однако до импичмента дело не дошло из-за нехватки голосов.

Ранее Зурабишвили подписала распоряжение о проведении парламентских выборов в Грузии 26 октября, назвав предстоящее волеизъявление референдумом по выбору «между Европой и Россией», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

