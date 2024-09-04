Премьер Грузии назвал Зурабишвили нелегитимным президентом
Саломе Зурабишвили не является легитимным президентом Грузии. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.
По его словам, Зурабишвили лишилась легитимности после того, как нарушила конституцию.
«Конституционный суд ранее установил, что Зурабишвили является нелегитимным президентом, нарушившим конституцию», - указал Кобахидзе.
Причиной конфликта между Зурабишвили и правящей партией «Грузинская мечта» стали её зарубежные визиты, не согласованные с правительством. Однако до импичмента дело не дошло из-за нехватки голосов.
Ранее Зурабишвили подписала распоряжение о проведении парламентских выборов в Грузии 26 октября, назвав предстоящее волеизъявление референдумом по выбору «между Европой и Россией», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru