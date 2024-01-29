Премьер Грузии Гарибашвили заявил, что покидает свой пост

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что сегодня покидает свой пост.

Грузия и Армения подписали договор о стратегическом партнерстве

Ранее СМИ сообщили, что премьер-министр Гарибашвили и председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе поменяются должностями. Отмечается, что соответствующее решение приняли на заседании политсовета партии.

Между тем глава правительства Грузии подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Арменией, церемония состоялась в Тбилиси, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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