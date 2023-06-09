Премьер Грузии Гарибашвили заверил канцлера ФРГ Шольца в проевропейском курсе Тбилиси

Также лидер Грузии пообещал немецкому коллеге не помогать России обходить санкции Евросоюза.

По данным издания, приглашение главы грузинского правительства в Берлин было связано с опасением стран Запада, что закавказская республика может изменить внешнеполитический курс.

В Европе вызвали удивление недавние заявления Гарибашвили, которые можно было назвать антизападными или пророссийскими. В частности, он заявил, что Запад не может требовать от Тбилиси разрыва отношений с Москвой, так как сам, несмотря на ситуацию на Украине, продолжает торгово-экономическое сотрудничество с Россией значительно в большем объеме, чем Грузия.

Ранее премьер Грузии приветствовал решение России об отмене виз, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

