Премьер Грузии заявил о бессмысленности запрета авиасообщения с Россией

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили считает бессмысленным предложение запретить авиасообщение с Россией, пишет ТАСС.

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Также политик не видит смысла в критике возобновления авиасообщения между странами.

По его словам, каждый год в Грузию поступают сотни миллионов долларов, что идет на пользу развитию бизнеса и экономики страны в целом.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет пользоваться услугами Georgian Airways из-за полетов в Россию. В ответ грузинская компания объявила политику бойкот, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:АвиасообщениеСамолетГрузия

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