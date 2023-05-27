Премьер Грузии заявил о бессмысленности запрета авиасообщения с Россией
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили считает бессмысленным предложение запретить авиасообщение с Россией, пишет ТАСС.
Также политик не видит смысла в критике возобновления авиасообщения между странами.
По его словам, каждый год в Грузию поступают сотни миллионов долларов, что идет на пользу развитию бизнеса и экономики страны в целом.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет пользоваться услугами Georgian Airways из-за полетов в Россию. В ответ грузинская компания объявила политику бойкот, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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