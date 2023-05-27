Премьер Грузии заявил о бессмысленности запрета авиасообщения с Россией

Также политик не видит смысла в критике возобновления авиасообщения между странами.



По его словам, каждый год в Грузию поступают сотни миллионов долларов, что идет на пользу развитию бизнеса и экономики страны в целом.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет пользоваться услугами Georgian Airways из-за полетов в Россию. В ответ грузинская компания объявила политику бойкот, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

