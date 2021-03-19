Кипр откроет границы для российских туристов с 1 апреля

Туристы из России смогут посещать Кипр, не проходя двухнедельный карантин, с 1 апреля 2021 года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на видеобращение главы Министерства туризма Савваса Пердиоса.

Пердиос выразил уверенность, что 2021 год будет проще, чем предыдущий. По его словам, 1 апреля будут запущены прямые рейсы из РФ. При этом министр отметил, что требование сдавать ПЦР-тесты останется для всех прибывающих в страну.

Глава ведомства напомнил, что аналогичное правило действует во всех странах-членах ЕС. Агентство со ссылкой на управляющего директора туроператора TEZ TOUR Кипр Ивана Лаврова передает, что ПЦР-тест на коронавирус необходимо сдать не позднее, чем за 72 часа до вылета, а также по приезде на остров.

Отмечается, что россияне за сутки до вылета на остров должны будут пройти регистрацию на государственном сайте Cyprus FlightPass. Лавров добавил, что Кипр остается крайне популярным направлением для отдыха среди россиян.

