«Отдали добровольно»: Трамп испугается реакции из-за возвращения Панамского канала

«Это очень важный транспортный путь не только для США, но и для других стран. Там недавно проводилась реконструкция, были технические проблемы, поэтому, вероятно, тарифы и с этим связаны сегодня. Но важность – это не причина таких действий, мало ли что для кого важно. В свое время канал был добровольно передан США Панаме, но это политически будет очень проблематично. Это вызовет очень негативную реакцию в мире, что логично», - отметил он.

Данильцев напомнил, что далеко не все громкие заявления Трампа реализуются на практике, в этом случае вариантов вернуть канал просто не существует.

«Операция по возращению очень сложная. Я сейчас не могу представить, на каких условиях и какими способами Трамп может попытаться это сделать. Хотя от него можно всего ожидать. При этом далеко не все его заявления реализуются. В этом случае это очень маловероятно. Как это можно сделать, если это уже территория другой страны? Вариантов нет», - подытожил собеседник НСН.

Получение в собственность Гренландии — «абсолютная необходимость» для США, заявил ранее избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает «Радиоточка НСН».

