«Отдали добровольно»: Трамп испугается реакции из-за возвращения Панамского канала
Александр Данильцев заявил НСН, что сегодня условий для возвращения Панамского канала США нет, так как он был добровольно передан в собственность Панамы.
Дональд Трамп не сможет вернуть Панамский канал в собственность США, так как это навредит ему с политической точки зрения, заявил НСН директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.
Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Президент Панамы исключил возвращение канала в собственность США, объяснив, что высокие тарифы – не прихоть, а следствие рыночных условий, международной конкуренции, расходов на эксплуатацию и техобслуживание. Данильцев отметил важность канала, но не увидел условий для его передачи США.
«Это очень важный транспортный путь не только для США, но и для других стран. Там недавно проводилась реконструкция, были технические проблемы, поэтому, вероятно, тарифы и с этим связаны сегодня. Но важность – это не причина таких действий, мало ли что для кого важно. В свое время канал был добровольно передан США Панаме, но это политически будет очень проблематично. Это вызовет очень негативную реакцию в мире, что логично», - отметил он.
Данильцев напомнил, что далеко не все громкие заявления Трампа реализуются на практике, в этом случае вариантов вернуть канал просто не существует.
«Операция по возращению очень сложная. Я сейчас не могу представить, на каких условиях и какими способами Трамп может попытаться это сделать. Хотя от него можно всего ожидать. При этом далеко не все его заявления реализуются. В этом случае это очень маловероятно. Как это можно сделать, если это уже территория другой страны? Вариантов нет», - подытожил собеседник НСН.
Получение в собственность Гренландии — «абсолютная необходимость» для США, заявил ранее избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает «Радиоточка НСН».
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