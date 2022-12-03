Премьер Финляндии признала военную зависимость Европы от США

Страны Европы столкнулись бы с серьезными проблемами в обороне без поддержки США. Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин в ходе пресс-конференции в Институте Лоуи в Австралии.

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«Я буду жестоко честна с вами: Европа недостаточно сильна. Мы были бы в беде без Соединенных Штатов», — цитирует политика РИА Новости.

Как отметила Марин, Вашингтон оказал основную военную помощь Украине. Финский премьер призвала усилить европейскую оборонную промышленность для возможности «справиться с различными ситуациями».

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ФОТО: РИА Новости
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