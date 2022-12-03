Премьер Финляндии признала военную зависимость Европы от США

«Я буду жестоко честна с вами: Европа недостаточно сильна. Мы были бы в беде без Соединенных Штатов», — цитирует политика РИА Новости.

Как отметила Марин, Вашингтон оказал основную военную помощь Украине. Финский премьер призвала усилить европейскую оборонную промышленность для возможности «справиться с различными ситуациями».

