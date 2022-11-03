Глава МИД Финляндии: Вступление в НАТО может привести к «кризисной ситуации»

НАТО рискует столкнуться с кризисной ситуацией, если Хельсинки и Стокгольм не присоединятся к альянсу одновременно, заявил в интервью MTV Uutiset министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

По его словам, такая ситуация обернется сложностями при планировании оборонной стратегии.

Также дипломат отметил, что Турция «сделала небольшое различие» между Финляндией и Швецией в вопросе вступления, так как Стокгольм связан с курдским вопросом.