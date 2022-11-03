Глава МИД Финляндии: Вступление в НАТО может привести к «кризисной ситуации»
НАТО рискует столкнуться с кризисной ситуацией, если Хельсинки и Стокгольм не присоединятся к альянсу одновременно, заявил в интервью MTV Uutiset министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
По его словам, такая ситуация обернется сложностями при планировании оборонной стратегии.
Также дипломат отметил, что Турция «сделала небольшое различие» между Финляндией и Швецией в вопросе вступления, так как Стокгольм связан с курдским вопросом.
При этом ранее Швеция и Финляндия не исключили размещение ядерного оружия у границ с Россией, если страны станут членами НАТО, сообщает Bloomberg. При этом, по данным издания, альянс не предлагал скандинавским странам разместить ядерное оружие на их территориях.
По данным других источников, ядерное оружие может быть размещено, например, на истребителях F-35, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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